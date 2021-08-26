Kurstaki çocuk kolonya ve çakmaklı oyunda yanarak yaralandı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kurstaki çocuk kolonya ve çakmaklı oyunda yanarak yaralandı (2)

Kurstaki çocuk kolonya ve çakmaklı oyunda yanarak yaralandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel

'ÜZGÜNÜZ, KAZAYDI'Bursa'nın Kestel ilçesindeki Çamlıtepe Hafızlık Yatılı Kuran Kursu'nda yatılı kalan Y.K. (10) isimli çocuğun üzerine kolonya dökülüp, çakmağın yakılması sonrası yaralanmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

'ÜZGÜNÜZ, KAZAYDI'

Bursa'nın Kestel ilçesindeki Çamlıtepe Hafızlık Yatılı Kuran Kursu'nda yatılı kalan Y.K. (10) isimli çocuğun üzerine kolonya dökülüp, çakmağın yakılması sonrası yaralanmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Olay sonrası, Y.K.'nin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.Ö. (18) ile C.S.'nin (18), polise verdikleri ifadede, şakalaşırken olayın meydana geldiğini ve üzgün olduklarını söyledikleri öğrenldi.

Şüphelilerden M.Ö., ifadesinde kötü bir niyetleri olmadığını belirterek, "Ben kurstaki çocuklara kolonya dağıttım. Sonra şakalaşmak için Y.K.'nin üzerine de biraz kolonya döktüm. O sırada C.S. de şakalaşmak için, 'Şu çakmağı bir yaksak ortalığı alev alır' dedi. Sonra da çakmağı yakıyormuş gibi yaptı. Çakmaktan çıkan kıvılcım, Y.K.'nin elbiselerinin tutuşmasına neden oldu. Alevler kısa sürede büyüdü. Söndürmeye çalıştık. Bilerek yakmadık, kazaydı. Çok üzgünüm" dedi.Y.K.'nin yaralanmasına neden olmakla suçlanan C.S. ise, "Arkadaşım olan M.Ö., şaka amaçlı olarak Y.K.'nin üzerine kolonya döktü. Ben de Y.K.'ye yaklaşıp, 'çakmağı yakarsam buralar tutuşur' diyerek, bilinç dışı çakmağı yakmak istedim. Sadece kıvılcım çıktı. O kıvılcımlardan da yangın çıktı. Amacım Y.K.'ye zarar vermek değildi. Çok üzgünüm, pişmanım" dedi.

İlçe emniyet müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye çıkartılan şüpheliler, adli kontrolle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Y.K.'nin yanık ünitesinde tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun ise iyiye gittiği açıklandı.

Derya EVREN/ BURSA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren

Orman yangınıyla ilgili tutuklanan zanlıyı ihbar eden genç kadın konuştu: Sevgilim değil yakın köylüm
Orman yangınıyla ilgili tutuklanan zanlıyı ihbar eden genç kadın konuştu: Sevgilim değil yakın köylüm
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener İbrahim Aydemir Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Acun Ilıcalı Burak Özçivit Kaan Yıldırım
Spor Muslera Ali Koç Arda Güler Mustafa Denizli Sadık Çiftpınar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kurstaki çocuk kolonya ve çakmaklı oyunda yanarak yaralandı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 17:56:39. #1.14#

title