19.12.2019 13:43 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:48

Kursta öğrendiği el işiyle aile bütçesine katkı sağlıyor

Kayseri'de oturan 1 çocuk annesi Hatice Şahin (33), Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursu'nda (KAYMEK) öğrendiği el işi tekniği ile ürettiği ürünleri satıp hem aile bütçesine katkı sağlıyor.

Hatice Şahin, boş zamanlarını değerlendirmek için KAYMEK bünyesinde faaliyet gösteren Göznuru Kurs Merkezi'nde 'Elde Antep İşi' kursuna katıldı. Kursta farklı ev tekstili teknikleri öğrenen Şahin, aldığı siparişlerle aile bütçesine de katkı sağlıyor. KAYMEK kurslarından 3 yıldır faydalandığını söyleyen Hatice Şahin, Evde kalan boş zamanlarımı değerlendirmek için bu kurslara geliyorum. Daha önce dikiş nakış kursuna gelmiştim. Burada öğrendiğim her bilgiyi değerlendiriyor, çevremle paylaşıyorum. Öğrendiklerimle aile bütçeme katkı sağlıyorum. Siparişler alıp aileme yardımcı oluyorum dedi.

İnsanların öğrendikleriyle neler yapabileceğini gösterdiğini söyleyen Şahin, Yaptığım her işte iç dünyamdaki duygularımı kumaşlara nakşediyorum. Kursta öğrendiklerimi gelir kapısı haline getirdim. Çevremden siparişler alarak aile bütçesine katkı sağlıyorum. Yaptığım ürünleri genelde evlilik hazırlığındaki kızlar, çeyiz için alıyorlar. Evlerinde kullanmak üzere satın alanlar da var. Bazen elimin sadakası olsun diye geliri ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere kermeslere de veriyorum şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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