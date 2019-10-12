Kursiyerlerin ürünleri satışa sunuldu

12.10.2019 18:52

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi kurslarında, kursiyerlerin yaptığı çalışmalar halkın beğenisine sunuldu.

Merkezin atölyelerinde yüzde yüz kök boyası yünlerden üretilen kilimler beğeni aldı, yün iplerden kökboyalı çanta ve cüzdanlar da satışa sunuldu.

Merkezin müdür yardımcısı Hüseyin Kaplan, atölyelerde yün iplerin yüzde yüz kök boyası ile boyanmasının akabinde dokunan kilimlerin 100 sene renginin solmadığını söyledi.

Kaynak: AA