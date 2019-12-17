Kursiyerlere uyuşturucuyla mücadele anlatıldı
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Kursiyerlere uyuşturucuyla mücadele anlatıldı

'Narko Rehber Projesi' kapsamında, Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren kurslarda eğitim gören kursiyerlere uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

17.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:09
Kursiyerlere uyuşturucuyla mücadele anlatıldı

'Narko Rehber Projesi' kapsamında, Belediyesi bünyesinde hizmet veren kurslarda eğitim gören kursiyerlere uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.


Adıyaman tarafından, uyuşturucuyla mücadelede toplumun desteğini almak amacıyla sürdürülen 'Narko Rehber Projesi' kapsamında, Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren kurslarda eğitim gören kursiyerlere uyuşturucuyla mücadele hakkında bilgiler verdi.


Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) kursiyerlerine yönelik, konunun uzmanları tarafından gerçekleştirilen eğitim programı, TOGEM Akif Ersoy Konferans Salonunda gerçekleştirildi.


Eğitim programına katılan kursiyerler, verilen eğitimlerin kendileri için oldukça verimli geçtiğini söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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