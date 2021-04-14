Kursiyerlere uygulamalı budama eğitimi
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Kursiyerlere uygulamalı budama eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kursiyerlere uygulamalı budama eğitimi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde teorik eğitimlerin yanı sıra kursiyerlere uygulamalı "Meyve Ağaçlarında Budama" eğitimi verildi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde teorik eğitimlerin yanı sıra kursiyerlere uygulamalı "Meyve Ağaçlarında Budama" eğitimi verildi.

Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile ortaklaşa gerçekleştirilen "Meyve Ağaçlarında Budama" kursunun teorik eğitiminin ardından uygulamalı olarak budama eğitimi verildi. Saray ilçesinde bulunan 19 çiftçiye yönelik pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen teorik ve uygulamalı eğitimler sonucunda; başarılı olan üreticilere sertifikaları Halk Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törenle takdim edildi. - TEKİRDAĞ

Kursiyerlere uygulamalı budama eğitimi
Kursiyerlere uygulamalı budama eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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