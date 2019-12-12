Kursiyerlere 'paramı yönetebiliyorum' eğitimi
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Kursiyerlere 'paramı yönetebiliyorum' eğitimi

Zonguldak'ta kursiyerlere 'paramı yönetebiliyorum' eğitimi verildi.

12.12.2019 16:39 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:44
Kursiyerlere 'paramı yönetebiliyorum' eğitimi

'ta kursiyerlere 'paramı yönetebiliyorum' eğitimi verildi.


Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Belediyesi arasında düzenlenen İç Giyim Konfeksiyon Makineci kursu kursiyerlerine Habitat Derneği Eğitmeni öğrencisi Kübra Yetkin tarafından "Paramı Yönetebiliyorum" eğitimi verildi. Bireylerin sağlıklı bir finansal gelecek oluşturabilmeleri konusunda bilinçlendirip kişisel mali kaynaklarını doğru kullanmalarına destek olmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmalarını hedef alan eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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