Kursiyerlere Obezite ile Mücadele Semineri

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle Ahmet Yesevi Kadın Destek ve Eğitim Merkezindeki kursiyerlere "Sağlıklı Beslenme ve Obezite ile Mücadele" konulu seminer düzenlendi.