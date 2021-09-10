Kursiyerlere Obezite ile Mücadele Semineri
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Kursiyerlere Obezite ile Mücadele Semineri

Kursiyerlere Obezite ile Mücadele Semineri
Habermetre - Haberler | Toplum

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle Ahmet Yesevi Kadın Destek ve Eğitim Merkezindeki kursiyerlere "Sağlıklı Beslenme ve Obezite ile Mücadele" konulu seminer düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle Ahmet Yesevi Kadın Destek ve Eğitim Merkezindeki kursiyerlere "Sağlıklı Beslenme ve Obezite ile Mücadele" konulu seminer düzenlendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Obezite mücadele kapsamında dengeli beslenme, sağlıklı yaşam, fiziksel aktivite düzeyini arttırma, günlük yürüyüş ve egzersizlerin alışkanlık haline getirilmesi konularında kadınlara yönelik eğitim verildi.

"Dengeli Beslen Harekete Geç" sloganıyla obeziteye karşı mücadeleye desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı toplum sağlıklı gelecek anlayışıyla Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği eğitimlerde kursiyerlere dengeli beslenme, fiziksel aktivite düzeyini artırma, günlük yürüyüşler ve yapılacak egzersizlerin alışkanlık haline getirilmesi konularında bilgiler aktarıldı.

Kursiyerlere verilen eğitimlerin ardından Obezite ile mücadele aracında uzmanlar tarafından vücut analizi cihazıyla analizler yapılarak kursiyerlere nasıl beslenmeleri gerektiği noktasında önerilerde bulunuldu.

Kaynak: Habermetre

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