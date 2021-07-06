Kursiyerlere "Helikopter ebeveynlik" uyarısı
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Kursiyerlere "Helikopter ebeveynlik" uyarısı

Kursiyerlere 'Helikopter ebeveynlik' uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Birecik ilçesinde kadınların hizmetine sunduğu Birecik Kadın Destek ve Eğitim Merkezindeki kursiyerlere Sosyolog Birgül Polat tarafından "Helikopter ebeveynlik" konusunda eğitim verildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Birecik ilçesinde kadınların hizmetine sunduğu Birecik Kadın Destek ve Eğitim Merkezindeki kursiyerlere Sosyolog Birgül Polat tarafından "Helikopter ebeveynlik" konusunda eğitim verildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinesinde, Sosyal Hizmet Uzmanı Birgül Polat tarafından Birecik Kadın Destek Merkezinde gerçekleştirilen seminere 45 kursiyer ve 8 eğitmen katılım sağlayarak helikopter ebeveyn, çocukta ebeveyn otoriterliği, anne çocuk ilişkisi konularında sunulan eğitimlerden faydalandılar. Çocuğuna karşı aşırı kontrolcü davranan, sorunlarını onun yerine kendisi çözen, sorun yaşamaması için uygun zemin hazırlayan aile bireylerin helikopter ebeveyn olarak nitelendirildiğini aktaran Sosyolog Birgül Polat anne ve babaları çocukların kendilerini tanımaya ve sorumluluk duygusunu kazanmasına fırsat tanınması konularında uyardı. Seminerin ardından değerlendirmelerde bulunan Sosyolog Birgül Polat helikopter ebeveynlikle ilgili kursiyerlere uyarılarda bulunarak çocuklarınızın sorumluluk almalarına izin verin" dedi. Polat, "Birecik'te açılmış olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin oluşturmuş olduğu bu güzel kursta bir araya geldik. Eğitimlerimizin ikincisini düzenledik ve bu eğitime katılan kursiyerlerimize helikopter ebeveynlik konusunu anlattık. Verimli bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Bu ortamın oluşmasında emeği geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kursiyerlere 'Helikopter ebeveynlik' uyarısı
Kursiyerlere 'Helikopter ebeveynlik' uyarısı
Kursiyerlere 'Helikopter ebeveynlik' uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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