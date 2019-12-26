Kursiyerlerden, Yılbaşı Kermesi
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Kursiyerlerden, Yılbaşı Kermesi

Menteşe Belediyesi bünyesinde açılan kurslara katılan kursiyerler, Zihni Derin İş Merkezinde açtıkları yılbaşı kermesi ile ürünlerini görücüye çıkardılar.

26.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:34
Kursiyerlerden, Yılbaşı Kermesi

Kursiyerlerin yıl boyunca ürettikleri, el emeği göz nuru eserler kermese katılan katılımcıların büyük beğenisini topladı.

Kermesin açılışını kursiyerlerle birlikte yapan Menteşe Belediye Başkanı , kurslar sayesinde kursiyerlerin, sosyalleşerek insan ilişkilerini güçlendirdiklerini aynı zamanda el emeği göz nuru eserler ortaya çıkardıklarını ifade etti.

Başkan Gümüş, "Kursiyerlerimiz tebrik ediyorum. kermesi ile ürünlerini satarak ev ekonomilerine de katkı sağlıyorlar. Tüm kursiyerlerimize gösterdikleri emek ve özveri için tebrik ediyorum. Yeni yıl da yüzünüzde gülümseme, kalbinizde sevgi eksik olmasın." dedi.

Menteşe Belediyesi kursiyerlerin Zihni Derin İş Merkezinde sergilediği kırkyama, kağıt rölyef, alüminyum kabartma, takı, ahşap boyama, örgü cam boyama, ebru, iğne oyası, el nakışları, kumaş boyama ve çeyizlik olmak üzere tamamı el üretimi ürünlerin sergilendiği kermes, 28 Aralık tarihine kadar açık kalacak.

Kaynak: Bültenler
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