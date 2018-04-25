Kursiyerlerden Mehmetçiğe Anlamlı Destek

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen sergiden elde edilen gelir, Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak.

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi İşbirliği ile 16-21 Nisan tarihleri arasında "Nakış Sultanları Mehmetçikle El Ele" sloganıyla sergi düzenlendi. Mehmetçiğe destek olmak için yapılan sergide satılan ürünlerden 10 bin lira gelir elde edildi.

Kursun ardından Halk Eğitim hocası Ayla Kalaysız ve kursiyerler, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'u makamında ziyarete etti. Ziyarette açıklama yapan Ayla Kalaysız, "Vatan için şehit düşen askerler hepimizin evladı. Biz de ordumuza destek olmak niyetiyle böyle bir duyarlılık göstermek istedik" dedi.

"Örnek bir sergi"

Örnek bir sergiye imza attıkları için Ayla Kalaysız ve kursiyerlere teşekkür eden Başkan Tok, "Nakış Sultanları Mehmetçikle El Ele sloganıyla açılan sergi çok anlamlı ve örnek teşkil edecek bir sergi oldu. Bayan hocalarımızın düzenlemiş olduğu serginin tüm gelirinin Mehmetçik Vakfı'na yatırılacak olması bizleri çok mutlu etti. Vatandaşlarımızın da bu doğrultuda sergiye ilgi göstermeleri mutluluğumuzu pekiştirdi. Biz anlamlı her projeye belediye olarak destek veriyoruz. Bu anlamlı sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hepsine sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu. - SAMSUN