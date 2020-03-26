Kursiyerlerden işaret diliyle 'evde kal' mesajı KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi'ndeki işaret dili kursuna katılanlar, telekonferansla eğitimlerine devam ediyor.

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi'ndeki işaret dili kursuna katılanlar, telekonferansla eğitimlerine devam ediyor. Kursiyerler, koronavirüs salgınına karşı işaret diliyle çektikleri videoda, 'evde kal' mesajı verdi.

Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi'nde işaret dili eğitmeni olarak görev yapan Buse Güler, kursa katılanlar ile koronavirüs salgını nedeniyle telekonferans üzerinden eğitime devam ediyor. Güler ve kursiyerler, koronavirüse karşı evlerde kalınmasının önemine dikkat çekmek için video hazırladı. Kursiyerler, videoda işaret diliyle 'evde kal' ve '14 gün kuralına uy' mesajı verdi. İşaret dili eğitmeni Güler, koronavirüs tedbirleri kapsamında kursun evlerden telekonferansla devam ettiğini ve hazırladıkları video ile farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

- Kırklareli

Kaynak: DHA