Kursiyerler sertifikalarını Başkan Özlü'nün elinden aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kursiyerler sertifikalarını Başkan Özlü'nün elinden aldı

Düzce Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile yürütülen Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) 2019-2020 dönemi kursiyerleri sertifikalarını aldı.

Kursiyerler sertifikalarını Başkan Özlü'nün elinden aldı
16.09.2020 19:46 | Son Güncelleme: 16.09.2020 19:51

Düzce Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile yürütülen Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) 2019-2020 dönemi kursiyerleri sertifikalarını aldı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de kurslara katılanlara tebriklerini ileterek "Meslek edindirme kurslarımıza ilgi gösteren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları 2019-2020 eğitim dönemi sertifikaların verilmesi ile resmen tamamlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle erken dönemde tatile giren kurslarda eğitim gören çoğunluğu kadınlardan oluşan kursiyerler yeni dönem başlangıcı öncesinde sertifikalarını alarak resmen mezun oldular.

Kurslara katılarak sertifika almaya hak kazanan BELMEK kursiyerleri de Başkan Özlü'yü makamında ziyaret ederek sertifikalarını başkandan aldı. Kursların özellikle kadınların yeteneğini geliştirme konusunda ne kadar önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Özlü "Belediyemiz bünyesinde 20 farklı branşta özellikle hanım kardeşlerimiz meslek öğreniyor, yeteneklerini geliştiriyor. Bu yıl erken tamamlanan kurslarımızı başarı ile bitiren her bir kardeşimi tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezinin birlikte yürüttüğü BELMEK kurslarının işleyişi Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı sürece göre belirlenecek. Ayrıca virüs salgını nedeniyle 65 yaş üzeri kişilerin yeni dönemde başvuruları alınmayacak. Yeni dönemde 20 farklı branşta kayıtları alınacak tarihler kısa süre içinde açıklanacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Süleyman Soylu Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Fahriye Evcen Burak Özçivit Ozan Çolakoğlu Gonca Vuslateri
Spor Jose Sosa Tamer Tuna Adem Büyük Metin Oktay Josef De Souza
Daha Fazla Erkek Meriç Bursa Halil Sezai
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kursiyerler sertifikalarını Başkan Özlü'nün elinden aldı - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 19:52:23. #1.14#
title