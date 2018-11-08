Kursiyerler Organ Bağışı Hakkında Bilgilendirildi

Lüleburgaz Sağlık Müdürlüğünce Organ Bağışı ve Farkındalık Haftası kapsamında Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine bilgiler verildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli doktor Selin Ulu tarafından Halk Eğitim Merkezinin konferans salonunda, organ bağışının önemine değinildi.

20. yüz yılın tıp mucizelerinden biri olarak gösterilen organ naklinin tüm dünyada yüz binlerce hastanın yaşam süresini uzattığını belirten Ulu, organ ve doku nakli bekleyen hastaların sayısının her geçen gün arttığını kaydetti.

Organ bağışçılarının ve ailelerin göstermiş olduğu örnek davranışın, hayat kurtaran bir durumun ötesinde insani dayanışmanın da ışıldayan bir sembolü olduğuna ifade eden Ulu, şöyle devam etti:

"Türkiye'de organ nakillerinin yüzde 75-80'i canlı vericiden yapılmaktadır. Bu yüzden Avrupa'da tersine olacak şekilde yüzde 80'i kadavradan gerçekleşmektedir. Bu durum organ bağışı konusunda Türkiye'de yeterli farkındalığın olmadığını düşündürmektedir. Organ bağışındaki yetersizlik nedeniyle Türkiye'de her yıl 5 bin civarında hasta hayatını kaybediyor. Son rakamlara göre kadavra bekleme listesine 22 bin hasta kayıt yaptırmış. Bu kayıtların çok daha yüksek rakamlarda olması beklenirken, naklin az olmasından dolayı hastalar umutsuzluktan nakil listesine bile kayıt yaptırmıyor. Kısacası bağışlanan her organ yaşama tutunan bir insandır. Organ bağışı, candan cana yapılan en büyük sadakadır."