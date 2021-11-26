Kursiyerler Kültür Park'ta buluştu

YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi Yeni Mahalle Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursunda eğitim gören hanımlar, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Yunusemre Belediyesi Yeni Mahalle Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursunda eğitim gören bayanlar motivasyon yemeğinde bir araya geldi. 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle Yunus Emre Kültür Park projesinde yer alan Seyir Kafede bir araya gelen kursiyerler, düzenlenen etkinlikte keyifli bir zaman geçirdi. Etkinlik kapsamında kursiyerler, eğitmenler ve aileleri ile birlikte Manisa Osmanlı Müzesini ve parkı gezdi. Etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren hanımlar, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. - MANİSA