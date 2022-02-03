Kursiyer olarak başladılar usta öğretici oldular

ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Çukurova Belediyesi Atatürk Kadın Yaşam Köyü ve toplum merkezlerinde meslek kurslarına devam eden kursiyerlerden 15'inin usta öğretici olarak eğitim verdiği bildirildi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Atatürk Kadın Yaşam Köyüne giderek buradaki kursiyerler ve usta öğreticilerle sohbet etti.

Önce usta öğreticilerle görüşen ve onlara kadınlara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür eden Başkan Soner Çetin, Tesisler Müdürü Tahsin Akış'tan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Atatürk Yaşam Köyü ve toplum merkezlerinde kursiyer olarak meslek öğrenen 15 kadının artık usta öğretici olarak kursiyerlere eğitim verdiğini öğrenen Başkan Soner Çetin, bu gelişmeden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Çukurova Belediyesi Tesisler Müdürü Tahsin Akış, büyük emeklerle hizmete açılan hemen tüm tesislerin meslek kurslarıyla daha işlevsel hale getirildiğini belirterek, Atatürk Kadın Yaşam Köyü yanında toplum merkezleri, kadın sohbet ve dayanışma evleri ile emekli dinlenme evlerinde 40'ın üzerinde meslek kursu verildiğini anlattı.

15 kursiyer eğitmen oldu

Başkan Soner Çetin, usta öğreticilere teşekkür ederek, "Biz bu tesislerle kadınlarımızın meslek öğrenip ev ekonomisine katkıda bulunmasını istiyoruz. Bu konuda bizim en büyük destekçimiz siz eğiticilersiniz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Öğrendim ki daha önce kursiyerimiz olan 15 kadınımız usta öğretici olmuş. Bu gurur verici bir gelişme" dedi.

Eğiticilere herhangi bir sorunları ya da eksikleri olup olmadığını soran Başkan Soner Çetin daha sonra atölyeleri gezerek kursiyerlerle sohbet etti. Başkan Çetin, kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerini çok beğendiğini ifade ederek, "Bu ürünlerinizin en iyi şekilde değerlendirilmesini istiyorum. Belediye olarak bunlardan satın alacağız. Ayrıca Gülen Yüzler Kadın Kooperatifimiz de bu konuda sizlere yardımcı olacaktır" şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin'in ziyareti sırasında usta öğreticiler ve kursiyerler kendi yaptıkları ürünlerden hediye ettiler. Bu hediyeler arasında yer alan Başkan Çetin'in karakalem resmi herkes tarafından beğeni topladı.

Başkan Soner Çetin ardından Atatürk Kadın Yaşam Köyündeki kütüphaneleri gezerek öğrencilerle sohbet etti. Hayatta her başarının çalışmayla geleceğini söyleyen Başkan Soner Çetin, üniversiteye hazırlanan, KPSS sınavına girecek ve lise seçme sınavı hazırlıkları yapan öğrencilere çok çalışmaları öğüdünde bulundu. - ADANA