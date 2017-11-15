Kursiyer Olarak Başladığı Kursta Öğretici Oldu

Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme Hobi Kursları'nda (YENİMEK) dekoratif ahşap süsleme eğitimi alan Gözen Eriklioğlu, ustalık sertifikasını alarak öğretici oldu.



Yenimahalle Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2013 yılında boş vakitlerini değerlendirmek için YENİMEK'e kayıt olan Eriklioğlu, 4 yıl boyunca eğitim gördüğü dekoratif ahşap süsleme kursunu başarıyla tamamlayarak ustalık sertifikasını aldı.



YENİMEK'in Beştepeler Kurs Merkezi'nde öğretici olarak işe başlayan Eriklioğlu, arkadaşının ısrarıyla YENİMEK'e kaydolduğunu aktardı.



"Kursa kaydımın ardından eğitim almaya başladım ve fark ettim ki elim bu işe çok yatkın ve ben bu konuda gerçekten çok yetenekliyim." ifadesini kullanan Eriklioğlu, şunları kaydetti:



"Ahşap süsleme kapsamlı bir bölüm ve her gün yeni bir şey öğreniyorsunuz. Fırçayı elime aldıktan sonra bırakamadım. 4 yıl boyunca kurslara gittim. Ahşap biraz masraflı bir iş, bu yüzden çevremden 'boşuna masraf ediyorsun' diyenler oldu. Bugün geldiğim noktanın onlara çok güzel bir cevap olduğunu düşünüyorum. Bugün kursiyer olduğum bölümde öğretmen olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu yolda bizlere bu kursları açan ve bu sayede kendimizi keşfetmemize katkı sağlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a teşekkürlerimi sunarım."



Kadınlara meslek kurslarına katılmaları tavsiyesinde bulunan Eriklioğlu, şöyle devam etti:



"Ev hanımlarına bu tarz kurslara yazılmalarını tavsiye ediyorum. Evde boş vakit geçirmektense bir meslek öğrenmenin insan psikolojine iyi geldiğini düşünüyorum. Gerçekten rahatlıyorsunuz, bir şeylerle meşgul oluyorsunuz, üretiyorsunuz. Aynı zamanda ürettiklerinizi satarak aile bütçenize katkı da sağlıyorsunuz."