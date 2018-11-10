Kursiyer Olarak Başladı, Usta Öğretici Oldu

ZUHAL KOCALAR - Gaziantep'te çocuk bakıcılığı, bulaşıkçılık gibi işler yapan, bir süre ayakkabı atölyesinde çalışan 3 çocuk annesi Valide Karalar, kentin geleneksel ayakkabısı yemeninin yapımını öğrenmek için kursa gittiği Olgunlaşma Enstitüsünde başarılı oldu ve usta öğreticiliğe başladı.

Kendisine mesleği öğreten ustasıyla birlikte kursiyer kadınlara yemeniciliği öğreten Karalar, daha çok erkeklerin yaptığı bu zanaatta kadınların da başarılı olabileceğini gösterdi.

Valide Karalar (39), AA muhabirine yaptığı açıklamada, aile bütçesine katkıda bulunabilmek için çocuk bakıcılığı, bulaşıkçılık, aşçılık gibi pek çok işte çalıştığını ancak sevdiği, ilgi duyduğu bir meslek edinmek istediğini söyledi.

Bu nedenle Gaziantep'te yüzyıllardır insanların ayaklarını süsleyen ve tamamen doğal deriden el emeğiyle üretilen yemeni yapmayı öğrenmek istediğini anlatan Karalar, "Önce bir yemeni ustasının yanında işe başladım. Ustanın yanında biraz yapım işini öğrendim. Ardından Nurel-Enver Taner Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsünde açılan yemenicilik kursuna katıldım. Yaklaşık 45 gün eğitim aldım. Kendimi geliştirdim ve burada usta öğretici olarak işe başladım." dedi.

Karalar, kursa giderken amacının evde boş zamanlarında yemeni dikerek ek gelir elde etmek olduğunu ancak bu işi sevmesi ve başarılı olması üzerine eğitim aldığı kurumda şimdi kendisi gibi kadınlara eğitim verdiğini dile getirerek, bunun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

"Kadın yemeniciler yetiştirmek istiyoruz"

Yemeniciliğin genelde erkekler tarafından yapıldığını anlatan Karalar, kadınların da bu işte çok başarılı olduğunu, ellerinin dikişe yatkın olması nedeniyle daha kolay öğrendiklerini ifade etti.

Karalar, kendisini geliştirince hocalarının kendisinden burada çalışmasını istediklerini vurgulayarak, "Şimdi de benim gibi kadınlara yemeni yapmayı öğretiyorum. Yemeni dikmesini çok seviyorum. Yemenicilikte hep erkekler çalışır ama biz kadın yemeniciler yetiştirmek istiyoruz. Burada önce deriyi delmeyi, dikim tekniklerini öğretiyoruz. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz bu işte. Kadınlar daha yetenekliler."

Olgunlaşma enstitüsünde yemeni kursu veren usta Şıh Mehmet Yavuzatmaca da 11 yaşından beri bu mesleğin içinde bulunduğunu, önce öğrencisi şimdi yardımcısı olan Valide Karalar'ın kurs sırasında gayretli ve başarılı olduğunu, kısa sürede yol aldığını kaydetti.

Bu gayreti nedeniyle Karalar'ın usta öğretici olarak işe başlamasını istediklerini anlatan Yavuzatmaca, "Kadınlar yemenilerin köşger denilen kenar dikişlerini evlerinde rahatlıkla yapabilirler. Sadece bunu öğrenseler bile bu işin piyasada bir değeri var, belli bir fiyatı var. Bunu öğrendikten sonra, herhangi bir yemeniciyle anlaşarak bunu evlerinde yapabilirler, evlerine katkı sağlayabilirler. Ama ben usta olacağım, bu işin tamamını öğreneceğim derse de tabii ki yapar, niye yapamasın." diye konuştu.