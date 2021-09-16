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Kursiyer kadınlara gezi ödülü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kursiyer kadınlara gezi ödülü

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kadınların aile ekonomilerine katkı sağlayarak, iş gücüne katılımlarını artırmak amacıyla düzenlediği el sanatları kurslarını başarıyla tamamlayanları gezi ile ödüllendirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kadınların aile ekonomilerine katkı sağlayarak, iş gücüne katılımlarını artırmak amacıyla düzenlediği el sanatları kurslarını başarıyla tamamlayanları gezi ile ödüllendirdi. Düzenlenen geziler kapsamında kadın kursiyerler, Samsun, Amasya, Sinop ve Karabük'ün tarihi ve turistik ilçelerini gezdi.

Ev hanımlarını ev stresinden uzaklaştırmak ve sosyalleşmelerini artırmak amacıyla el sanatları kurslarını yeniden açan Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2021 yılının ilk mezunlarını verdi. İlkadım Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile Kadıköy Mahalle Kültür ve Yaşam Merkezi'nde geçen nisan ayında başlayan aşçılık, bağlama, gümüş kazaziye, örgü, dikiş, ön muhasebe, plates ve takı tasarım gibi kurslar sona erdi. Hem öğrenen hem de keyifli zaman geçiren 350 kadın kursiyer, aldıkları eğitimi, üretim ve satışla taçlandıracak.

5 ay süren kurslara düzenli katılan ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadınlara sürpriz yapan Büyükşehir Belediyesi, onları geziyle ödüllendirdi. Düzenlenen gezilere katılan kursiyer ev hanımları, Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu, Ladik Ambar Köy, Amasya, Borabay, Karabük, Safranbolu, Amasra ve Sinop'u gezdi. Gittikleri yerlerin doğal güzelliklerine hayran kalan kadınlar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na teşekkür eden ev hanımları, "Uzun süredir birlikte eğitim aldık, çalıştık. Kursiyerler olarak burada aile olduk. Çok güzel zamanlar geçirdik. Kurslara katıldığımız için çok mutluyuz. Bizlere bu desteği ve imkanları sağlayan Büyükşehir Belediyesi ve yönetimine şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kursiyer kadınlara gezi ödülü

Kursiyer kadınlara gezi ödülü

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