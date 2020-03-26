Kursiyer kadınlar maske üretimine başladı Adıyaman'da Kadın ve Gençlik Merkezi'ndeki usa öğretici ve kursiyer kadınlar korona virüsünden dolayı maske üretimine başladı.

Adıyaman'da Kadın ve Gençlik Merkezi'ndeki usa öğretici ve kursiyer kadınlar korona virüsünden dolayı maske üretimine başladı.

Siteler Mahallesi'nde bulunan Adıyaman Belediyesine bağlı Kadın ve Gençlik Merkezi'nde usta öğreticiler ve kursiyer kadınlar, belediye personeli için maske üretimine başladı. Korona virüsü salgını nedeniyle el ile yapılan maskelerin üretiminin önümüzdeki günlerde seri hale getirileceği öğrenildi. Kadınlar maskenin yanında tek kullanımlık tulumlar da üretecek.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, beraberindeki Kültür Müdürü Hakan Özöncel ve Kadın ve Gençlik Sorumlusu Yasemin Delibaş ile birlikte kadınların çalışmalarını yerinde inceledi. Amaçlarının seri üretime geçmek olduğunu kaydeden Başkan Kılınç, "Çalışanlarımızın sağlığını da düşünerek kapasitemiz ölçüsünde maske üretimine başladık. Usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimiz Kadın ve Gençlik Merkezi'nde maske yapımına başladı. Maskenin yanında boks gömleği dediğimiz tek kullanımlık tulumlar da üretebiliriz. Bunun için malzeme teminine çalışıyoruz. Burada elde yapıldığı için biraz ağır işliyor. Bunu seri hale getirmek için organize sanayideki iş adamlarımızla görüşüyoruz. Destek olurlarsa daha seri üretim yapabiliriz. İlk etapta kendi personelimize üretim yapacağız. Özellikle temizlik personeli, su işleri ve fen işlerinde çalışan personellerimize bu maskelerde dağıtacağız" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA