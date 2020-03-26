Kursiyer kadınlar, günlük 5 bin maske üretiyor
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Akdeniz, Mersin, Güncel

Kursiyer kadınlar, günlük 5 bin maske üretiyor

Akdeniz Belediyesinin Çilek, Güneş ve Karaduvar Mahalle Evlerinde mesleki eğitim alan kursiyer kadınlar, korona virüs (Covid 19) ile mücadele kapsamında günlük 5 bin adet tıbbi maske üretiyor.

26.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:16
Kursiyer kadınlar, günlük 5 bin maske üretiyor

Akdeniz Belediyesinin Çilek, Güneş ve Karaduvar Mahalle Evlerinde mesleki eğitim alan kursiyer kadınlar, korona virüs (Covid 19) ile mücadele kapsamında günlük 5 bin adet tıbbi maske üretiyor. Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilen maskeler, öncelikle kentteki sağlık çalışanlarına ulaştırılıyor.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Çilek, Güneş ve Karaduvar Mahalle Evlerinde, sterilize edilmiş ortamlarda maske üreten kursiyer kadınları ziyaret etti. Duyarlılıklarından dolayı kadınlara teşekkür eden Gültak, böylesi zorlu günlerde herkese sorumluluk düştüğünü vurguladı.

"Kadınlar hem maske üretiyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor"

Akdeniz Belediyesine bağlı mahalle evlerinde, tüm Türkiye'nin acil ihtiyacı olan hijyenik ve steril maskeler üretildiğini belirten Başkan Gültak, bu üretim karşılığında kursiyer kadınların günlük ücret aldıklarını; bu sayede toplumsal bir sorumluluğu yerine getirmenin yanı sıra, hem istihdam sağladıklarını hem de insanların ekonomik kaygılarını giderdiklerini söyledi. Üretilen maskelerden bin tanesinin sahada çalışan ekiplere dağıtılacağını kaydeden Gültak, kalan 4 bin maskenin de İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edileceğini belirtti.

"Tüm gücümüzle sağlık çalışanlarımızı destekleyeceğiz"

Mahalle evlerinde üretilen tıbbi maske sayısını arttıracaklarını ifade eden Gültak, kadınlara seslenerek, "Mersin'de görevli sağlık çalışanlarımız, günde ortalama 80 bin adet maske tüketiyor. Sizlerin burada ürettiğiniz her bir maske, bir doktora, bir hemşireye, sağlık çalışanlarına gidecek. Bu nedenle biz ne kadar çok maske üretirsek sağlık çalışanlarımıza ve şehrimize bir o kadar faydalı oluruz. Bizleri korumak için kendi canlarını riske atan değerli sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz. Tüm imkanlarımızla doktorlarımızı, hemşirelerimizi ve tüm sağlık çalışanlarımızı destekleyeceğiz" diye konuştu.

"Dezenfektan, eldiven ve kolonya da üreteceğiz"

"Sağlıklı olmanın yolu hijyen ve temizlikten geçer" diyen Gültak, tıbbi maske üretiminin artarak devam edeceğini kaydederek, "Önümüzdeki haftadan itibaren dezenfektan da üretmeye başlayacağız. İnsanların cebine veya çantasına koyup taşıyabileceği 50 milimlik ölçüde yaklaşık 10 bin adet dezenfektan üreteceğiz. Ben eczacıyım, bu konuda eğitimler de verdim. Bu dezenfektanları hazırlayıp, yaşlı insanlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza ulaştıracağız. Ayrıca eldiven ve kolonya üretimiyle birlikte belediye olarak, Akdeniz ilçemizde korona virüs salgını ile mücadelede çok ciddi adımlarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Zorunlu olmadıkça evimizden dışarı çıkmayalım"

Akdeniz Belediyesi Kriz Masasının, korona virüs salgınına karşı gece-gündüz demeden çalıştığını da belirten Gültak, "Bu zorlu günler elbette geçecek. Devletimizin, hükümetimizin, Bilim Kurulu, resmi kurumlarımız ve belediyelerimizin aldığı tedbirlerle kısa zamanda bu günleri inşallah atlatacağız. Başta hijyen ve kişisel temizlik olmak üzere, sosyal mesafemize dikkat edeceğiz. Yaşlı insanlarımız gibi genç ve orta yaşlı insanlarımız da zorunlu değilse evden dışarı çıkmamalı. Bunu sağladığımızda bu krizi çok daha çabuk ve daha az kayıpla atlatırız" şeklinde konuştu.

Başkan Gültak, ardından Çilek Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi ile Çilek Mahallesinde bulunan bir eczaneyi de ziyaret ederek, bir talepleri olup olmadığını sordu; korona virüs salgınına karşı ülke genelinde verilen savaşta gösterdikleri mücadele ve yoğun çabadan dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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