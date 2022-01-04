Son dakika haberleri... Kursiyer anneler ihtiyaç sahibi çocuklara elbise dikti

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Kursiyer anneler ihtiyaç sahibi çocuklara elbise dikti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, diktikleri kıyafetleri ihtiyaç sahibi çocuklara gönderdi.

Dikiş kursunda eğitim gören 27 kadın, ihtiyaç sahibi çocuklar için seferber oldu. Kumaşları kendi paralarıyla temin eden kadınlar, bir hafta zarfında 300 adet kıyafet dikti. Kursiyer kadınlar el emeklerini ihtiyaç sahibi çocuklara gönderilmek üzere, İnegöl'ün gönüllü kadınlarından oluşan İyilik Hareketi Derneğine teslim etti. Mesudiye İlkokulundaki kurs alanında düzenlenen törende kıyafetler teslim edildi.

Dikiş nakış kursu öğretmeni Zeliha Kaplan, "Halk eğitim kursu olarak ihtiyaç sahibi çocuklar için yardım alan iyilik hareketini izledik. İhtiyaç sahibi çocuklara kıyafet dikme kararı aldık. Kursiyerler de kendi ceplerinden ödeyerek kumaşlarını aldılar. Dikimleri yaptılar, paketlerini yaptılar. Derneğe haber verdik. İhtiyaç sahibi olan çocuklara dağıtmak için kendilerini davet ettik. Sağ olsun bizi kırmadı geldiler. Şu an bizde bu ürünleri teslim ettik. Kursiyerlerimiz sabah ve öğlen grubu olarak 15 ve 12 kişi. Hepsi el attı, hiç biri geri çekilmedi. İhtiyacı olan çocuklara annelere, babalara destek olmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

İyilik Hareketi Derneği Başkan Vekili Esra Leblebici, "Tamamen gönüllü bir grubuz. İhtiyaç sahibi çocuklarımıza yardımcı oluyoruz. Çocuk büyüsün dünya gülsün diye başlattığımız bir projemiz vardı. Mesudiye İlkokulu'nda halk eğitim kursundaki öğretmenimiz ve kursiyer arkadaşlarımızda bize destek olmak istemişler. Onların yaptığı ürünleri bugün buraya teslim almaya geldik. Kendilerine ve Halk eğitime çok teşekkür ediyoruz" dedi.