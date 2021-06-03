Kürşat Tüzmen'den Vali Demirtaş'a Ziyaret

Kürşat Tüzmen'den Vali Demirtaş'a ziyaretEski Devlet Bakanı ve İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Kürşad Tüzmen, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Kürşat Tüzmen'den Vali Demirtaş'a ziyaretEski Devlet Bakanı ve İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Kürşad Tüzmen, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti. İstanbul Ekonomi Zirvesi ve "Kürşad Tüzmen ile Benim Şehrim" adlı programın çekimleri için Mardin'e gelen Tüzmen, Vali Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda sohbet havasında geçen ziyarette ikili Mardin'in tarihi, turizmi, ticareti ve tarımı hakkında muhabbet etti. Daha sonra özel bir otelde İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyelerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasında söz alan Vali Demirtaş, Birden çok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi Mardin kentinde Sn. Bakanımızı, İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu ve İcra Kurulunun değerli üyelerini ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Tabi ilimiz tarihi, turizmi, ticareti ve tarımı ile ön plana çıkıyor. Yıl içerisinde binlerce yerli ve yabancı turist ağırlıyoruz. Tarım konusunda Mezopotamya ovasının bereketli topraklarında çeşitli tarım ürünleri yetişiyor. 2020 yılında un ihracatında Ülke birincisi Mardin ilimiz olmuştu. İlimizde 1. Organize Sanayi Bölgesi haricinde 2. OSB'yi faaliyete geçiriyoruz. Yine 3. OSB için yer tahsisi yapıldı. Sağlık alanında tıp fakültesi ve şehir hastanesi ile alakalı olumlu netice aldık. Oluşan güven ve huzur ortamında tüm iş insanlarını ilimize yatırım yapmaya davet ediyorum diye konuştu. Ardından söz alan Kürşat Tüzmen ise "Ben Sayın Valimizi daha önceki başarılı bürokrasi hizmetlerinden ve Adana Valiliğinden biliyorum, kendisi Mardin için büyük bir kazanç. Siz değerli iş insanlarının da değerli katkılarıyla bu bölgede bir yatırım heyecanı canlandırabiliriz diye düşünüyorum. Bir defa Mardin tarımda çok büyük çalışmaların yapıldığı bir yer. GAP Bölgesinin en önemli noktalarından bir tanesi. Sulama işlemleri tamamlandıktan sonra su depolama işlemleriyle de Sayın Valimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde çok değerli hizmetler yapılıyor. Bunlar ileriye dönük hizmetler, kolay hizmetler değildir. Ciddi yatırımlar ve iyi bir şekilde devam ediyor. Tarımın dışında Mardin ticaretin ana vatanı sayılır. Yani bu bölgede bütün tüccar zihniyetli, alım satımı bilen insanların olduğu, esnafının son derece güvenilir ticaret yaptığı, sadece Türkiye içerisinde değil komşularla olan ticaretlerinde de çok başarılı olduklarını biliyoruz. Burada sadece bizim iş insanlarımızı değil, dünyanın da iş insanlarını buraya getirmemiz lazım. Ben inanıyorum ki sizler gibi değerli iş insanlarıyla, Sayın Valimin çalışmaları ve Mardinlilerin, Mardin'e gönül verenlerin destekleriyle güzel şeyler yapacağız" dedi.

Kaynak: Habermetre