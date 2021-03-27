Kürşat Ayvatoğlu tutuklandı mı? Kürşat Ayvatoğlu serbest mi bırakıldı?

Twitter'da lüks bir aracın içerisinde kokain çektiği anlara ait görüntülerinin paylaşıldığı eski AK Parti merkez büro personeli Kürşat Ayvatoğlu, hakkında Kürşat Ayvatoğlu tutuklandı mı? Kürşat Ayvatoğlu serbest mi bırakıldı? sorularının yanıtları araştırılıyor.

Ankara'da lüks bir araçta uyuşturucu madde alınırken görüntülenen ve gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu'yla ilgili karar verildi. Ankaragazetecisi.com'dan Alican Uludağ'ın haberine göre; 26 Mart'ta gözaltına alınan ve AK Parti Genel Merkezi'ndeki işinden atılan Kürşat Ayvatoğlu, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün Ankara Adliyesi'ne çıkarıldı.

KÜRŞAT AYVATOĞLU SERBEST Mİ BIRAKILDI?

Soruşturma savcısı tarafından ifadesi alınan Ayvatoğlu, adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Nöbetçi hâkimlik, Ayvatoğlu'na haftada bir karakola imza vermesi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

"KOKAİN DEĞİL, PUDRA ŞEKERİYDİ"

Kürşat Ayvatoğlu ifadesinde kokain çektiği iddialarını reddederek, şaka amaçlı pudra şekeri çektiklerini öne sürdü:

"Görüntülerdeki sürücü koltuğunda oturan beyaz gömlekli kişi benim. Bu video, yaklaşık 2 yıl önce Kastamonu'da benim haberim olmadan çekilmiş. Yanımda bulunan ve sesi gelen şahıslardan ön koltukta oturan kişi, benim çocukluk arkadaşım D.O. isimli şahıstır.

Yine arka koltukta videoyu çeken kişi ise arkadaşım U.K.'dir. Bu iki arkadaşım da Kastamonu'da ikamet eder. Görüntülerdeki benim burnuma çekmiş olduğum madde kesinlikle uyuşturucu madde değildir. Bu madde pudra şekeridir.

"ARKADAŞ ORTAMINDA ŞAKA AMAÇLI EĞLENİYORDUK"

Biz zaten arkadaş ortamında yabanca müzik dinlerken şaka, taklit amaçlı sanki uyuşturucu madde kullanıyormuşuz gibi yaparak eğleniyorduk. Bazen burundan sanki kokain çeker gibi bazen de esrarlı sigara içer gibi yapmış olduğumuz şakalar vardır. Ancak bugüne kadar yapmış olduğum bu şekildeki şakaları kesinlikle videoya çekmedik. Zaten bu görüntünün de benim haberim olmadan çekildiği aşikârdır. Ben kesinlikle hayatım boyunca kokain maddesi kullanmadım.

"BANA ŞANTAJ YAPILDI, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

Ben hiç kimseyi uyuşturucu maddeye özendirmedim. Çünkü ben bu görüntülerde uyuşturucu madde kullanmıyorum. Bu konuyla ilgili olarak mağdurum. Bana şantaj yapıldı. Bu konuyla ilgili de suç duyurusunda bulunacağım."