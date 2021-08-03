Kürşat Ayvatoğlu hakkında 'uyuşturucu'dan iddianame
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kürşat Ayvatoğlu hakkında 'uyuşturucu'dan iddianame

Kürşat Ayvatoğlu hakkında 'uyuşturucu'dan iddianame
Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Haberler | Güncel

ANKARA'da, sosyal medyaya yansıyan görüntüsünde otomobil içinde uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Kürşat Ayvatoğlu ile araçta bulunan ve görüntüleri sosyal medyada yayınlayan şüphelilerin de bulunduğu 7 kişi hakkında iddianame düzenlendi.

ANKARA'da, sosyal medyaya yansıyan görüntüsünde otomobil içinde uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Kürşat Ayvatoğlu ile araçta bulunan ve görüntüleri sosyal medyada yayınlayan şüphelilerin de bulunduğu 7 kişi hakkında iddianame düzenlendi.  

Kürşat Ayvatoğlu'nun, mart ayında lüks otomobil içinde arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu kullanırken çekildiği iddia edilen görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntü üzerine 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'uyuşturucu madde kullanımını özendirme' suçlarından soruşturma başlattı. Ayvatoğlu, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ayvatoğlu, ifadesinde, söz konusu maddenin uyuşturucu olmadığını ileri sürerek, "Bu madde pudra şekeridir. Biz zaten arkadaş ortamında yabancı müzik dinlerken şaka, taklit amaçlı sanki uyuşturucu madde kullanıyormuşuz gibi yaparak eğleniyorduk. Bazen burundan sanki kokain çeker gibi bazen de esrarlı sigara içer gibi yapmış olduğumuz şakalar vardır. Ancak bugüne kadar yapmış olduğum bu şekildeki şakaları kesinlikle videoya çekmedik. Zaten bu görüntünün de benim haberim olmadan çekildiği aşikardır. Ben kesinlikle hayatım boyunca kokain maddesi kullanmadım" dedi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDIİfadesinin ardından serbest bırakılan Kürşat Ayvatoğlu, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine tekrar gözaltına alındı. Bu kez uyuşturucu kullandığını itiraf eden Ayvatoğlu, görüntünün 2 yıl öncesine ait olduğunu iddia etti. Ayvatoğlu, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerde ifadelerinin ardından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.20 YIL HAPİS TALEBİAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak 7 kişi hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, Kürşat Ayvatoğlu ile araçta yanında bulunan Ufuk Karakahyaoğlu, Melih Duran ile Mehmet Yagız Mıtrip'in, 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'uyuşturucu madde kullanımını özendirme' suçlarından 5 yıldan 20 yıla, Ayhan Orhun ile Onur Satılmış'ın, 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 10 yıldan az olmamak üzere, Dolunay Oran'ın da, 'uyuşturucu madde kullanımını özendirme' suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İddianame, Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.  

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan

Son dakika! DEAŞ bombacısının 'travma' savunmasını fotoğrafları çürüttü
Son dakika! DEAŞ bombacısının 'travma' savunmasını fotoğrafları çürüttü
Ankara'da havai fişek kullanımı ve mesire alanlarında mangal yakılmasına ara verildi
Ankara'da havai fişek kullanımı ve mesire alanlarında mangal yakılmasına ara verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Seda Sayan Demet Akalın Gülben Ergen
Spor Mete Gazoz Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kürşat Ayvatoğlu hakkında 'uyuşturucu'dan iddianame - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 13:25:06. #1.16#

title