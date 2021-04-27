KÜRSAD Genel Başkanı Çakar'dan, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KÜRSAD Genel Başkanı Çakar'dan, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

KÜRSAD Genel Başkanı Çakar'dan, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği (KÜRSAD) Genel Başkanı Mustafa Çakar, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği (KÜRSAD) Genel Başkanı Mustafa Çakar, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Çakar, yazılı açıklamasında, Biden'ın açıklamasının hiçbir kıymetinin olmadığını belirtti.

Açıklamanın, tarihinde utanılacak leke bulunmayan Türk milleti için hiçbir anlam ifade etmediğini bildiklerini kaydeden Çakar, şu ifadeleri kullandı:

"ABD gibi bir ülkenin, uluslararası siyasetinde artık politik bir enstrümanının kalmaması ve son çare olarak Ermeni yalan propagandasını oportünist amaçlarla kullanma gayretini şaşkınlıkla izledik. Biden'ın yaptığı açıklamanın ne Ermenilere ne Türklere ne de Amerikalılara bir faydası yoktur. Aksine tarihte olmamış şeyleri fabrikasyon yöntemiyle varmış gibi kabul etmenin ABD tarihinde bir iftira olarak kalması kaçınılmazdır. Türkiye'yi olmayan soykırımla suçlayan ve buna yeltenen ülkeleri önce kendi tarihlerine bakmaya davet ediyoruz. Irak'ta katledilen sivillerin faillerine kınama cezası dahi veremeyen ABD yönetiminin bu anlamda dünyaya ders verme hakkı bulunmamaktadır."

Çakar, milletin ve devletin haklarının korunması, doğruların dünyaya açıkça anlatılabilmesi için bilimsel ve diplomatik platformlarda mücadelelerinin her zaman olduğu gibi süreceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

Ermenilerin yaptığı katliamın yakın tanığı konuştu: Kadınların başlarını kesmişler, göğüslerinden çivilemişler
Ermenilerin yaptığı katliamın yakın tanığı konuştu: Kadınların başlarını kesmişler, göğüslerinden çivilemişler
Ermenilerin yaptığı katliamı gözyaşları ile anlattı: Kadınlar saklandı diye başlarını kesmişler
Ermenilerin yaptığı katliamı gözyaşları ile anlattı: Kadınlar saklandı diye başlarını kesmişler
'Soykırım' açıklamasından sonra Türkiye ne yapacak? En yetkili isim süreci değerlendirdi
"Soykırım" açıklamasından sonra Türkiye ne yapacak? En yetkili isim süreci değerlendirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Yılmaz Vural Aykut Kocaman Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KÜRSAD Genel Başkanı Çakar'dan, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 11:50:47. #1.14#

title