KÜRSAD'dan ihtiyaç sahibi 200 çocuğa mont yardımı
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KÜRSAD'dan ihtiyaç sahibi 200 çocuğa mont yardımı

06.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 06.12.2020 14:22
KÜRSAD'dan ihtiyaç sahibi 200 çocuğa mont yardımı

Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği (KÜRSAD) "Canlar Üşümesin" kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi 200 çocuğa mont yardımında bulundu.

Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği (KÜRSAD) "Canlar Üşümesin" kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi 200 çocuğa mont yardımında bulundu.

KÜRSAD Genel Başkanı Mustafa Çakar, yaptığı açıklamada, çocuklar için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

"Canlar Üşümesin" kampanyası kapsamında hayırseverlerin desteğiyle alınan 200 montu Karataş Alevi Kültür ve Dayanışma Derneği Hayır Evi'nde dağıttıklarını belirten Çakar, yardımlarının bundan sonra da devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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