KÜRSAD'dan, Çukurova Devlet Hastanesine 20 bin maske desteği
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KÜRSAD'dan, Çukurova Devlet Hastanesine 20 bin maske desteği

13.02.2021 13:51 | Son Güncelleme: 13.02.2021 13:54
KÜRSAD'dan, Çukurova Devlet Hastanesine 20 bin maske desteği

Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği (KÜRSAD), Çukurova Devlet Hastanesi Başhekimliğine 20 bin maske desteğinde bulundu.

Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği (KÜRSAD), Çukurova Devlet Hastanesi Başhekimliğine 20 bin maske desteğinde bulundu.

KÜRSAD Genel Başkanı Mustafa Çakar, genel sekreter Mustafa Beyazıt Çiçekli ve yönetim kurulu üyeleri, aynı zamanda derneklerinin üyesi de olan Çukurova Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Akif Küçükcan'ı ziyaret etti.

Ziyarette, dernek tarafından hastaneye 20 bin maske desteğinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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