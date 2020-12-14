- 'Kursa gidiyorum' dedi, ceza yemekten kurtulamadı
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- 'Kursa gidiyorum' dedi, ceza yemekten kurtulamadı

14.12.2020 14:59 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:30

- 'Kursa gidiyorum' dedi, ceza yemekten kurtulamadı Aydın'ın Efeler ilçesine sokağa çıkma kısıtlamasına ve maske takma kuralına uymayan 20 yaş altı 2 gence cezai işlem uygulandı.

- 'Kursa gidiyorum' dedi, ceza yemekten kurtulamadı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesine sokağa çıkma kısıtlamasına ve maske takma kuralına uymayan 20 yaş altı 2 gence cezai işlem uygulandı. Ceza yiyeceğini anlayan genç, ehliyet kursuna gittiğini belirtse de ceza yemekten kurtulamadı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 15 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüse karşı denetimler sıklaştırıldı. Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı'nda görev yapan polis ekipleri maske takmayan S.A.'yı durdurdu. S.A.'ya maske takmamaktan cezai işlem uygulamak isteyen ekipler S.A.'nın 20 yaş altında olduğunu ve sokağa çıkma kısıtlaması bulunduğu saatlerde sokakta olduğunu tespit etti. Ayrıca S.A.'nın yanındaki arkadaşı T.K.K.'nın da yapılan kimlik kontrolünde 20 yaş altı olduğu belirlendi. T.K.K., kendisinin ehliyet kursuna gittiğini onun için dışarıda olduğunu iddia etti. İzin belgesini ibraz edemeyen T.K.K ve arkadaşı S.A.'ya polis ekipleri tarafından tutanak tutularak cezai işlem uygulandı.

- 'Kursa gidiyorum' dedi, ceza yemekten kurtulamadı
- 'Kursa gidiyorum' dedi, ceza yemekten kurtulamadı
- 'Kursa gidiyorum' dedi, ceza yemekten kurtulamadı
- 'Kursa gidiyorum' dedi, ceza yemekten kurtulamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT UÇKAÇ

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