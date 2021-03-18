MARDİN Kurs öğretmenlerinden işaret diliyle 'Çanakkale' klibi
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MARDİN Kurs öğretmenlerinden işaret diliyle 'Çanakkale' klibi

18.03.2021 10:49 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:25
MARDİN Kurs öğretmenlerinden işaret diliyle 'Çanakkale' klibi

Kurs öğretmenlerinden işaret diliyle 'Çanakkale' klibiMARDİN'de, Derik Kaymakamlığı'nın desteğiyle 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı için Halk Eğitim Merkezi kurs öğretmenleri, işaret diliyle klip hazırladı.

Kurs öğretmenlerinden işaret diliyle 'Çanakkale' klibi

MARDİN'de, Derik Kaymakamlığı'nın desteğiyle 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı için Halk Eğitim Merkezi kurs öğretmenleri, işaret diliyle klip hazırladı.

Derik ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla İlçe Kaymakamlığı ile Halk Eğitim Merkezi'nin müzik, Türk işaret dili ve fotoğrafçılık kurslarının ortak hazırladığı 'Çanakkale geçilmedi, geçilmez' vurgusuyla klip yayınlandı. Klipte rol alan kursiyer ve müzisyenler, bir araya gelerek, Türk bayrağındaki ay yıldızı oluşturdu, 'Çanakkale Destanı' türküsü de işaret diliyle anlatıldı. Hükümet konağı bahçesinde çekilen klipte, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün öz geçmişi de yazılı olarak yansıtıldı.

MARDİN Kurs öğretmenlerinden işaret diliyle 'Çanakkale' klibi
MARDİN Kurs öğretmenlerinden işaret diliyle 'Çanakkale' klibi
MARDİN Kurs öğretmenlerinden işaret diliyle 'Çanakkale' klibi
MARDİN Kurs öğretmenlerinden işaret diliyle 'Çanakkale' klibi
MARDİN Kurs öğretmenlerinden işaret diliyle 'Çanakkale' klibi
MARDİN Kurs öğretmenlerinden işaret diliyle 'Çanakkale' klibi
MARDİN Kurs öğretmenlerinden işaret diliyle 'Çanakkale' klibi
MARDİN Kurs öğretmenlerinden işaret diliyle 'Çanakkale' klibi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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