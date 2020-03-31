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Koronavirüs, Mersin, Güncel

Kurs merkezlerinin 177 öğretmeni, üniversite adaylarına evden eğitim desteği veriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 8 noktada hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde görevli 177 öğretmen, koronavirüs salgını sürecinde ara verilen eğitimlere, üniversite adayı öğrencilerine evden eğitimle destek veriyor.

31.03.2020 12:31 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:31
Kurs merkezlerinin 177 öğretmeni, üniversite adaylarına evden eğitim desteği veriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 8 noktada hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde görevli 177 öğretmen, koronavirüs salgını sürecinde ara verilen eğitimlere, üniversite adayı öğrencilerine evden eğitimle destek veriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kentin 8 noktasında 4 bin 376 gence hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde görevli öğretmenler, koronavirüs salgınının etkisini arttırmasıyla verilen aranın ardından derslerini evlerinde takip eden öğrencilerine desteğini sürdürüyor. Salgın nedeniyle kurs merkezlerinde uzaktan eğitim sistemine geçen Büyükşehir Belediyesinin web sitesinde yer alan "Kurs Merkezi Uzaktan Eğitim" sistemiyle yaklaşan üniversite sınavına çalışan öğrencilere, kurs merkezlerinde görevli 177 öğretmen de evden destek sağlıyor.

177 özverili öğretmen öğrencilerini bu süreçte de yalnız bırakmıyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) 3 aydan kısa bir süre kala uzaktan eğitim sistemiyle derslerine çalışmayı sürdüren öğrenciler, şu günlerde en çok çözemedikleri sorularda destek alabilecekleri bir öğretmene ve sınav yaklaştıkça artan streslerini kontrol altına alabilmek için sohbet etmeye ihtiyaç duyuyor. Kurs merkezlerindeki öğretmenler, bu süreçte evlerinden öğrencilerine destek sağlıyor. Kurs merkezleri tatil edilmeden sınıf bazlı kurulan WhatsApp grupları üzerinden veya bireysel olarak öğrencilerinin durumunu takip eden öğretmenler, sorularının çözümüne de destek oluyor. Takıldıkları soruları öğretmenlerine gönderen öğrenciler, kısa bir süre içerisinde yanıt alabiliyor. Öğretmenler, ayrıca kaygı durumlarının önüne geçmek amacıyla öğrencilerine uzaktan psikolojik destek de sağlıyor.

"Ailelerimiz ve öğrencilerimizle dayanışma içindeyiz"

Kurs merkezlerinin rehber öğretmenlerinden Canan Serin, eğitim ve öğretime ara vermeden önce yaptıkları çalışmaları anlatarak, "Yüz yüze eğitim sürecinde öğrencilerimizle birebir ilgilenirken, onların evlerinde de çalışma ortamlarını görerek planlamalar yapıyorduk. Ev ziyaretlerinde hem akademik hem sosyolojik hem de psikolojik desteklerimizi sağlayarak, ailelerimizle ve öğrencilerimizle dayanışma içinde olduk" dedi. Koronavirüs salgını nedeniyle her koşulda olduğu gibi bu süreçte de öğrencilerine destek sağladıklarını belirten Serin, "Şimdi ise Covid-19 salgını nedeniyle geçilen uzaktan eğitim sürecinde yine aynı şekilde hem öğrencilerimiz hem de ailelerimiz ile işbirliği içerisindeyiz. 8 ilçemizde eğitim ve öğretim gören 4 bin 300'ün üstündeki öğrencimize rehber öğretmenleri olarak evde ders çalışma programları hazırladık. Bununla birlikte sınıf rehber öğretmenlerimizin öncülüğünde Whatsapp grupları kurularak, günlük soru çözümleri yapılmaktadır. Ayrıca Açı TV üzerinden gerek konu anlatımları gerekse deneme sınavları ile öğrencilerimiz desteklenmektedir. Haftada en az bir kez velilerimiz aranarak, bilgilendirmeler yapılıyor, öğrencilerimiz hakkında da bilgi alınıyor. Bu bilgileri öğretmenlerimiz, kurum rehber öğretmenlerine raporlandırıyor. Raporlar doğrultusunda kurum rehber öğretmenleri olarak öğrencilerimize dönüşler yapıp, süreci daha verimli geçirmeleri konusunda yönlendirmeler yapıyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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