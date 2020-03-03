Kurs eğitmeni kursiyerleri ile birlikte İdlib gazisi Ertemiz'i ziyaret etti

03.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:48

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Kişisel Gelişim Kursu Eğitmeni ve Eğitimci-Yazar Gülay Tuncay, kursiyerleriyle birlikte İdlib gazisi Ayhan Ertemiz'i ziyarette bulundular. Gazi Ertemiz'in şahsına ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Gülay Tuncay ve kursiyerleri Allah'tan şifa dilediler.



Kurs Eğitmeni Gülay Tuncay, "Kahramanlık ninnileriyle büyütülen, haydi git evladım git ya gazi ol ya şehit, mısralarıyla yetiştirilen bu kahraman evlatlarımıza minnet borcumuzu ödemeye geldik. Ayhan kardeşimizin iyileşip yeniden göreve dönmek istemesi de bizi epey duygulandırdı, kendisiyle onur duyuyoruz." dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA