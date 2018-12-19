- Kürkçüoğlu: "Rakibimiz gücüyle bizi mağlup etti"

TRABZON - Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Trabzonspor'a 5-0 mağlup olan Sivas Belediyespor'un, Teknik Sorumlusu Şenol Kürkçüoğlu, "Rakibimiz gücüyle bizi mağlup etti" dedi.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kürkçüoğlu, "Oynadığımız takımın gücü belli. Dört büyük takımdan biri. Şampiyonluk kazanmış bir takıma karşı oynadık. İlk maçta rakibin rotasyonu dolasıyla elimizden geldiği kadar başa baş mücadele ettik ve 2-2'lik sonuç aldık. Golü erken yememiz direncimizi düşürdü. Sonra topa sahip olarak pas yapmaya çalıştık ama rakip kaleye etkili atak geliştiremedik. Rakibimiz, gücüyle bizi mağlup etti. Kendilerini tebrik ediyorum. Kendi ligimizdeki durumu değerlendirip hazırlıklarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA