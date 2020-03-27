Kürkçü Mahallesinin 55 yıllık altyapı sorunu çözüldü Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, merkez Akdeniz ilçesinin Kürkçü Mahallesinde 55 yıldır devam eden altyapı sorununun çözüldüğünü bildirdi.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, merkez Akdeniz ilçesinin Kürkçü Mahallesinde 55 yıldır devam eden altyapı sorununun çözüldüğünü bildirdi.

MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kürkçü Mahallesi sakinleri, yaşadıkları sokakta yıllardır süregelen kanalizasyon sorununun çözüme kavuşturulması amacıyla MESKİ'ye başvurdu. Vatandaşların talebine kısa sürede cevap veren ve sorunu gideren MESKİ ekipleri, çalışmalar kapsamında 200'lük boru ile bin 200 metre kanalizasyon ana hattı döşeyerek evlere kanalizasyon bağlantısı yaptı.

Geçmişten gelen altyapı sorunlarının MESKİ tarafından kısa sürede çözüldüğünü söyleyen vatandaşlar, MESKİ'nin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kanalizasyon sorunuyla ilgili yaptığı müracaatın ardından ekiplerin hemen çalışmalara başladığını söyleyen Kürkçü Mahalle Muhtarı Semral Şahin, "Mahallemizde 55 yıldır süren kanalizasyon sorunumuz vardı. Daha önce kendi imkanlarımızla fosseptik kuyuları açtırıyorduk. Yıllardır devam eden altyapı ve kanalizasyon sorunumuzdan dolayı MESKİ Genel Müdürlüğüne başvuru yaptık. Yaptığımız müracaatın ardından MESKİ ekipleri çalışmalara başlayarak sorunu hızla çözdü" dedi.

"Aktif olarak sahalardayız"

MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, toplamda bin 200 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana aktif olarak sahalarda çalışmalarımızın başındayız. Vatandaşlardan gelen taleplere kayıtsız kalmıyoruz. Sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz. Kürkçü Mahallesinin de yıllardır süren kanalizasyon sorununu mesai arkadaşlarımla çözüme kavuşturduk. Yeni döşenen kanalizasyon hattı ile bölgedeki atık suları toplayarak, terfi merkezi vasıtasıyla Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisine iletiyoruz. Böylelikle hem mahallemiz hem kentimiz temiz ve sağlıklı bir çevreye kavuştu" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA