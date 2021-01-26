Kurgu olduğu ortaya çıkan video için youtubera gözaltı kararı

BAĞCILAR'da su satan çocukla ilgili bir video sosyal medyada hızla yayıldı.

BAĞCILAR'da su satan çocukla ilgili bir video sosyal medyada hızla yayıldı. Çok konuşulan o video kurgu çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı videoya ilişkin soruşturma başlatırken, Youtuber Fariz Bahşeliyev hakkında gözaltı kararı verdi.

Bağcılar'da sosyal deney olarak paylaşılan videoda su sattığı görülen M.B.C. (8) yanına gelerek 'açım' diyen kişiye, 10 lira veriyordu. Video sosyal medyada çok konuşuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekiplerinin çalışması sonucu videonun kurgu olduğu ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı videoya ilişkin soruşturma başlatırken, Youtuber Fariz Bahşeliyev hakkında gözaltı kararı verdi. Polis, talimat üzerine Bahşeliyev'i gözaltına almak için harekete geçti.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı