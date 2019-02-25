Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Avrupa Takımı Üyesi Can Baydarol, "Reel-politik bir tutumla mantıklı ve sağduyulu adımlar atarak küreselleşen dünyadaki konumumuzu sağlamlaştırmamız gerekir." dedi.

Baydarol, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Avrupa Birliği Bilgi Merkezince, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde düzenlenen "Finansal Küreselleşme ve AB'nin Küresel Aktör Olarak Rolü" konulu konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'de ekonomik krizin olmadığını belirterek, "Kriz olsa bilir, ona göre hareket edersiniz ama belirsizlik olduğu zaman bilemezsiniz. Tabii bu belirsizlik sadece Türkiye'de yok bütün dünyada büyük bir belirsizlik var." diye konuştu.

Baydarol, Amerika'da olan olayları ve AB Başkanı Donald Trump'ın son zamanlarda yaptığı her şeyi insanların yakından takip ettiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Donald Trump ne dedi? Ne yedi?, Ne içti?, Sağından mı kalktı?, Solundan mı kalktı?' bunları takip ediyoruz. Sabah ki haberlerde de Trump'ı kongre üyeleri aşağıya düşürüyorlar ama kongrenin azletmesi yetmiyor. Hala dünyayı her gün 'twitter'dan yaptığı açıklamalarla sarsmaya devam edecek bir gerçek var."

"Türkiye için AB perspektifi oldukça önemli"

Türkiye-AB ilişkilerinin inişli çıkışlı bir süreç izlediğini de ifade eden Baydarol, Türkiye için AB perspektifinin yaşanan tüm sorunlara karşın oldukça önemli ve yol açıcı olduğunu kaydetti.

Baydarol, AB-Türkiye ilişkilerinin geçmişinden de bahsederek, "Bazı süreçler hoşunuza gitmeyebilir ama realiteden kaçamazsınız. Yağmuru istemiyorsunuz diye yağmur yağmaktan vazgeçmez. Küreselleşmeyi beğenmiyorsunuz diye bu olgu ortadan kalkmaz. Mühim olan yağmur değil, şemsiyedir. Konuşulması gereken nokta budur." dedi.



Ekonomik şartların dünyanın tüm dengelerini etkileyerek şekillendirdiğini anlatan Baydarol, "Reel-politik bir tutumla mantıklı ve sağduyulu adımlar atarak küreselleşen dünyadaki konumumuzu sağlamlaştırmamız gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Baydarol'a plaket takdim edildi.

Kaynak: AA