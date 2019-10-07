Küresel veri panoraması
Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponyaÖncü göstergeler Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 93.7 puandan, 91.7 puana geriledi.
Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
Öncü göstergeler Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 93.7 puandan, 91.7 puana geriledi.
AVRUPA
Almanya
Fabrika siparişleri Ağustos ayında aylık yüzde 0.6 ve yıllık yüzde 6.7 düştü. Fabrika siparişleri Temmuz ayında aylık yüzde 2.1 ve yıllık yüzde 5.0 düşmüştü.