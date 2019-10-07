Küresel veri panoraması

Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponyaÖncü göstergeler Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 93.7 puandan, 91.7 puana geriledi.

07.10.2019 17:00
Küresel veri panoraması

Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

Öncü göstergeler Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 93.7 puandan, 91.7 puana geriledi.

AVRUPA

Almanya

Fabrika siparişleri Ağustos ayında aylık yüzde 0.6 ve yıllık yüzde 6.7 düştü. Fabrika siparişleri Temmuz ayında aylık yüzde 2.1 ve yıllık yüzde 5.0 düşmüştü.

Kaynak: DHA
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