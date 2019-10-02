Küresel veri panoraması

Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPABirleşik Krallık-İnşaat PMI'ı Ağustos ayında 45.0 puandayken Eylül ayında 43.3 puana geriledi.

02.10.2019 18:07
Küresel veri panoraması

Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Birleşik Krallık

-İnşaat PMI'ı Ağustos ayında 45.0 puandayken Eylül ayında 43.3 puana geriledi.

ABD

-Mortgage Başvuruları 21 Eylül haftasındaki yüzde 10.1'lik düşüşün ardından 28 Eylül haftası bitişinde yüzde 8.1'lik artış gösterdi.

İşgücü Değişimi Ağustos'ta 157 bin kişiyken Eylül ayında 135 bine geriledi.

Kaynak: DHA
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