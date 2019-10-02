Küresel veri panoraması
Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPABirleşik Krallık-İnşaat PMI'ı Ağustos ayında 45.0 puandayken Eylül ayında 43.3 puana geriledi.
Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Birleşik Krallık
-İnşaat PMI'ı Ağustos ayında 45.0 puandayken Eylül ayında 43.3 puana geriledi.
ABD
-Mortgage Başvuruları 21 Eylül haftasındaki yüzde 10.1'lik düşüşün ardından 28 Eylül haftası bitişinde yüzde 8.1'lik artış gösterdi.
İşgücü Değişimi Ağustos'ta 157 bin kişiyken Eylül ayında 135 bine geriledi.