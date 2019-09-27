Küresel veri panoraması
Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAFransaTüketici fiyat endeksi Eylül ayında aylık yüzde 0.4 düşerken, yıllık yüzde 1.1 yükseldi.
Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Fransa
Tüketici fiyat endeksi Eylül ayında aylık yüzde 0.4 düşerken, yıllık yüzde 1.1 yükseldi.
Üretici fiyatları Ağustos ayında, Temmuz ayındaki yüzde 0.4'lük artış sonrasında bir değişim göstermedi.
Tüketici harcamaları Ağustos ayında, Temmuz ayındaki yüzde 0.4'lük artış sonrasında bir değişim göstermedi.
Euro Bölgesi
Ekonomik güven endeksi Eylül ayında, Ağustos ayındaki 103.1 puandan, 101.7 puana geriledi.
Tüketici güven endeksi Eylül ayında, Ağustos ayındaki 6.5 puanlık düşüş sonrasında, 6.5 puan düştü.
ABD
Kişisel gelirler Ağustos ayında, Temmuz ayındaki yüzde 0.1'lik artış sonrasında, yüzde 0.4 arttı.
Dayanıklı tüketim malı siparişleri Ağustos ayında, Temmuz ayındaki yüzde 2.0'lik artış sonrasında, yüzde 0.2 arttı.
Kişisel harcamalar Ağustos ayında, Temmuz ayındaki yüzde 0.5'lik artış sonrasında, yüzde 0.1 arttı.
Michigan Üniversitesi Endeksi Eylül ayında, Ağustos ayındaki 92 puandan, 93.2 puana yükseldi.