Küresel veri panoraması
Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAFransa: Tüketici güvende Eylül'de 102 olan beklentinin üzerine, 104'e yükseldi.
25.09.2019 17:52
Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Fransa:
Tüketici güvende Eylül'de 102 olan beklentinin üzerine, 104'e yükseldi.
ABD
MBA mortgage başvuruları 20 Eylül'de sona eren haftada, bir önceki hafta görülen yüzde eksi 0.1 düzeyinden, yüzde eksi 10.1'e geriledi.
Yeni konut satışları Ağustos'ta yüzde 3.5 olan beklentinin üzerinde, yüzde 7.1 artarak 0.666 milyon konuttan 0.713 milyon konuta yükseldi.
EIA ham petrol stoku değişimi, 20 Eylül'de sona eren haftada eksi 0.249 milyon varil beklentinin üzerinde, 2.412 milyon varile yükseldi.
AVRUPA
Fransa:
Tüketici güvende Eylül'de 102 olan beklentinin üzerine, 104'e yükseldi.
ABD
MBA mortgage başvuruları 20 Eylül'de sona eren haftada, bir önceki hafta görülen yüzde eksi 0.1 düzeyinden, yüzde eksi 10.1'e geriledi.
Yeni konut satışları Ağustos'ta yüzde 3.5 olan beklentinin üzerinde, yüzde 7.1 artarak 0.666 milyon konuttan 0.713 milyon konuta yükseldi.
EIA ham petrol stoku değişimi, 20 Eylül'de sona eren haftada eksi 0.249 milyon varil beklentinin üzerinde, 2.412 milyon varile yükseldi.
Kaynak: DHA