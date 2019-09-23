Küresel veri panoraması

23.09.2019 18:04

Kaynak: DHA

Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:AVRUPAFransa:Eylül ayında İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Hizmet PMI ve Bileşik PMI 51.2, 53.2 ve 52.7 olan beklentilerin altına, sırasıyla 50.3, 51.6 ve 51.3'e indi.Almanya:Eylül ayında İmalat PMI, Hizmet PMI ve Bileşik PMI 51.4, 54.3 ve 44 olan beklentilerin altına, sırasıyla 49.1, 52.5 ve 41.4 düzeylerine geriledi.Euro Bölgesi:Eylül ayında İmalat PMI, Hizmet PMI ve Bileşik PMI 51.9, 47.3 ve 53.3 olan beklentinin altına, sırasıyla 50.4, 45.6 ve 52'ye düştü.ABDEylül ayında İmalat PMI ve Bileşik PMI 50.3 ve 49.6 olan beklentilerin üzerine, 51 düzeylerine yükselirken, Hizmet PMI 51.5 olan beklentinin altına, 50.9'a indi.