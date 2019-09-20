Küresel veri panoraması
Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanya: Ağustos ayında üretici fiyatları aylık bazda Temmuz ayındaki yüzde 0.1 düzeyinden yüzde eksi 0.5'e, yıllık bazda da yüzde 0.6 olan beklentinin altına, yüzde 0.3'e geriledi.
Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Ağustos ayında üretici fiyatları aylık bazda Temmuz ayındaki yüzde 0.1 düzeyinden yüzde eksi 0.5'e, yıllık bazda da yüzde 0.6 olan beklentinin altına, yüzde 0.3'e geriledi.
Euro Bölgesi:
Tüketici güveni Eylül'de eksi 7 olan beklentinin altında, eksi 6.5 oldu.