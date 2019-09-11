Küresel veri panoraması

Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ABDMBA mortgage başvuruları 6 Eylül haftasında, 30 Ağustos haftasındaki, yüzde 3.1'lik düşüş sonrasında, yüzde 2.0 arttı.

11.09.2019 17:34
Küresel veri panoraması

Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ABD

MBA mortgage başvuruları 6 Eylül haftasında, 30 Ağustos haftasındaki, yüzde 3.1'lik düşüş sonrasında, yüzde 2.0 arttı.

Üretici fiyat endeksi Ağustos ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 1.8 arttı.

Çekirdek üretici fiyat endeksi Ağustos ayında aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 2.3 arttı.

Toptan satış stokları Temmuz ayında, Haziran ayına göre bir değişim göstermeyerek yüzde 0.2 düzeyinde sabit kaldı.

Kaynak: DHA
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