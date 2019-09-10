Küresel veri panoraması
Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAÇinTüketici fiyatları Ağustos ayında aylık yüzde 0.7 ve yıllık yüzde 2.8 yükseldi.
Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Çin
Tüketici fiyatları Ağustos ayında aylık yüzde 0.7 ve yıllık yüzde 2.8 yükseldi.
Üretici fiyatları Ağustos ayında, Temmuz ayındaki yüzde 0.3'lük düşüş sonrasında, yüzde 0.8 düştü.
AVRUPA
Fransa
Sanayi üretimi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki yüzde 2.3'lük düşüş sonrasında, yüzde 0.3 düştü.
Birleşik Krallık
ILO işsizlik oranı Temmuz döneminde, Haziran dönemindeki yüzde 3.9 düzeyinden, yüzde 3.8 düzeyine geriledi.