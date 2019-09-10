Küresel veri panoraması

Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAÇinTüketici fiyatları Ağustos ayında aylık yüzde 0.7 ve yıllık yüzde 2.8 yükseldi.

10.09.2019 18:03
Küresel veri panoraması

Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Çin

Tüketici fiyatları Ağustos ayında aylık yüzde 0.7 ve yıllık yüzde 2.8 yükseldi.

Üretici fiyatları Ağustos ayında, Temmuz ayındaki yüzde 0.3'lük düşüş sonrasında, yüzde 0.8 düştü.

AVRUPA

Fransa

Sanayi üretimi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki yüzde 2.3'lük düşüş sonrasında, yüzde 0.3 düştü.

Birleşik Krallık

ILO işsizlik oranı Temmuz döneminde, Haziran dönemindeki yüzde 3.9 düzeyinden, yüzde 3.8 düzeyine geriledi.

Kaynak: DHA
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