Küresel veri panoraması
Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanya: İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ağustos'ta, 43.6 olan beklentinin hafif altında, 43.5 oldu.
02.09.2019 18:06
Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Almanya:
İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ağustos'ta, 43.6 olan beklentinin hafif altında, 43.5 oldu.
Euro Bölgesi
İmalat PMI Ağustos'ta beklentilere paralel olarak 47 oldu.
Birleşik Krallık
İmalat PMI Ağustos'ta Temmuz ayındaki 48 düzeyinden Ağustos'ta 47.4'e indi.
AVRUPA
Almanya:
İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ağustos'ta, 43.6 olan beklentinin hafif altında, 43.5 oldu.
Euro Bölgesi
İmalat PMI Ağustos'ta beklentilere paralel olarak 47 oldu.
Birleşik Krallık
İmalat PMI Ağustos'ta Temmuz ayındaki 48 düzeyinden Ağustos'ta 47.4'e indi.
Kaynak: DHA