Küresel veri panoraması
Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanyaİthalat fiyat endeksi Temmuz ayında aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 2.1 düştü.
Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Almanya
İthalat fiyat endeksi Temmuz ayında aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 2.1 düştü. İthalat fiyat endeksi Haziran ayında aylık yüzde 1.4 ve yıllık yüzde 2.0 düşmüştü.
ABD
MBA mortgage başvuruları 23 Ağustos haftasında, 16 Ağustos haftasındaki yüzde0.9'luk düşüş sonrasında, yüzde 6.2 düştü.