Küresel veri panoraması

Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanyaİthalat fiyat endeksi Temmuz ayında aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 2.1 düştü.

28.08.2019 16:51
Küresel veri panoraması

Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya

İthalat fiyat endeksi Temmuz ayında aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 2.1 düştü. İthalat fiyat endeksi Haziran ayında aylık yüzde 1.4 ve yıllık yüzde 2.0 düşmüştü.

ABD

MBA mortgage başvuruları 23 Ağustos haftasında, 16 Ağustos haftasındaki yüzde0.9'luk düşüş sonrasında, yüzde 6.2 düştü.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et