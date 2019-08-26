Küresel veri panoraması

Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günüaçıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanyaIFO beklenti anketi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 92.2 puandan, 91.3 puana geriledi.

26.08.2019 18:36
Küresel veri panoraması

Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü

açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya

IFO beklenti anketi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 92.2 puandan, 91.3 puana geriledi.

IFO iş iklimi anketi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 95.7 puandan, 94.3 puana geriledi.

IFO mevcut durum anketi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 99.4 puandan, 97.3 puana geriledi.

ABD

Dayanıklı mal siparişleri Temmuz ayında, Haziran ayındaki yüzde 1.9'luk artış sonrasında yüzde 2.1 arttı.

Kaynak: DHA
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