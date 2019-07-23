KÜRESEL VERİ PANORAMASI
Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAEuro BölgesiTüketici güveni Temmuz ayında, Haziran ayındaki 7.2 puanlık düşüş sonrasında, yüzde 6.6 düştü.
Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Euro Bölgesi
Tüketici güveni Temmuz ayında, Haziran ayındaki 7.2 puanlık düşüş sonrasında, yüzde 6.6 düştü.
ABD
Richmond Fed imalat endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 3.0 puanlık düşüş sonrasında, 12 puan düştü.
Devam eden konut satışları, Haziran ayında, Mayıs ayındaki 5.36 milyon adetten, 5.27 milyon adete düştü.
Kaynak: DHA
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