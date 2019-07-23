KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Euro Bölgesi

Tüketici güveni Temmuz ayında, Haziran ayındaki 7.2 puanlık düşüş sonrasında, yüzde 6.6 düştü.

ABD

Richmond Fed imalat endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 3.0 puanlık düşüş sonrasında, 12 puan düştü.

Devam eden konut satışları, Haziran ayında, Mayıs ayındaki 5.36 milyon adetten, 5.27 milyon adete düştü.

Kaynak: DHA