KÜRESEL VERİ PANORAMASI
Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ABDUluslararası Fed Chicago aktivite endeksi Mayıs ayında 0.02 puan düşerken Haziran ayında 0.03 puan düştü.
Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ABD
Uluslararası Fed Chicago aktivite endeksi Mayıs ayında 0.02 puan düşerken Haziran ayında 0.03 puan düştü.
Kaynak: DHA
"Olay saatinde cinsel ilişki yaşıyordum" diyen caninin yalanı ortaya çıktı! Müebbet hapisle yargılanacak
Son Dakika Haberleri