KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ABDUluslararası Fed Chicago aktivite endeksi Mayıs ayında 0.02 puan düşerken Haziran ayında 0.03 puan düştü.

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:  
ABD
Uluslararası Fed Chicago aktivite endeksi Mayıs ayında 0.02 puan düşerken Haziran ayında 0.03 puan düştü.


Kaynak: DHA
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