KÜRESEL VERİ PANORAMASI

– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

Hanehalkı harcamaları Mayıs ayında, geçen yılın Mayıs ayındaki yüzde 1.3'lük artış sonrasında, yıllık yüzde 4.0 arttı.

Öncü göstergeler Mayıs ayında, Nisan ayındaki 95.9 puandan, 95.2 puana geriledi.

AVRUPA

Almanya

Fabrika siparişleri Mayıs ayında, aylık yüzde 2.2 ve yıllık yüzde 8.6 düştü. Fabrika siparişleri Nisan ayında aylık yüzde 0.4 artmış, yıllık yüzde 5.3 düşmüştü.

Fransa

Ticaret dengesi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 4.9 milyar euroluk açıktan, 3.28 milyar euroluk açığa geriledi.

İthalat Mayıs ayında, Nisan ayındaki 47.18 milyar eurodan, 47.54 milyar euroya yükseldi.

İhracat Mayıs ayında, Nisan ayındaki 42.31 milyar eurodan, 44.27 milyar euroya geriledi.

ABD

Tarım dışı istihdam değişimi Haziran ayında, Mayıs ayındaki, 72 bin kişiden, 224 bin kişiye yükseldi.

İşsizlik oranı Haziran ayında, Mayıs ayındaki yüzde 3.6'dan, yüzde 3.7'ye yükseldi.

Ortalama saatlik kazançlar Haziran ayında aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 3.1 arttı.

İşgücüne katılım oranı Haziran ayında, Mayıs ayındaki yüzde 62.8'den, yüzde 62.9'a yükseldi.



Kaynak: DHA

- İstanbul