KÜRESEL VERİ PANORAMASI

– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanyaPerakende satışlar Mayıs ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 1.3 düştü.

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Almanya
Perakende satışlar Mayıs ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 1.3 düştü. Perakende satışlar Nisan ayında aylık yüzde 0.1 düşmüş, yıllık yüzde 1.8 artmıştı.


- İstanbul

Kaynak: DHA
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