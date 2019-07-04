KÜRESEL VERİ PANORAMASI
– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanyaPerakende satışlar Mayıs ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 1.3 düştü.
– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Almanya
Perakende satışlar Mayıs ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 1.3 düştü. Perakende satışlar Nisan ayında aylık yüzde 0.1 düşmüş, yıllık yüzde 1.8 artmıştı.
- İstanbul
Kaynak: DHA
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